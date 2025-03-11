На Ростове для ипотеки с маткапиталом на одного ребенка подходит 6% жилья

В новых домах Ростова-на-Дону доля жилья, подходящего для покупки с использованием материнского капитала на первого ребенка, составляет 6,1%. Из этого количества 25% — однокомнатные квартиры, остальное — студии. Такие данные приводит Яндекс Недвижимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для семей с двумя детьми, использующих как семейную ипотеку, так и материнский капитал, в ростовских новостройках доступно 29,8% предложений. Больше всего — 57% — составляют однокомнатные квартиры, свыше 40% — студии, а также небольшое количество двухкомнатных вариантов.

Николай Аксенов