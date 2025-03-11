Апелляционный суд оставил без изменения решение мирового судьи судебного участка № 5 по Советскому району Казани, отказавшего в удовлетворении иска о защите прав потребителя. Об этом корреспонденту «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе Минюста Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани суд встал на сторону магазина в споре о товарах по акции «1+1»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ В Казани суд встал на сторону магазина в споре о товарах по акции «1+1»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Истец приобрел в магазине одежды 62 единицы товара по акции «1+1» на 22,4 тыс. руб., где 31 товар оплачивался по полной стоимости, а 31 — символическим 1 руб.

«Товар, стоивший 1 рубль, подошел покупателю, в отличие от того, что был куплен за полную стоимость. Истец решил вернуть товар и потребовал возврат денежных средств», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд первой инстанции признал действия истца злоупотреблением правом, отметив, что магазин действовал добросовестно, а условия акции не нарушали законодательство.

Апелляционный суд поддержал эту позицию, указав, что истец пытался использовать маркетинговую акцию для возврата части товаров, что не соответствует целям закона о защите прав потребителей.

Артём Дергунов