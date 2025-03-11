Строительство катка в поселке Раевский обойдется в 736,7 млн рублей

Администрация Альшеевского района заключила контракт на строительство крытого катка в поселке Раевский с ООО «Строительная фирма БНЗМ-15», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 759,6 млн руб. за 736,7 млн руб. (дисконт — 3%). Еще три участника готовы были выполнить работы по цене от 700 млн до 759 млн руб.

Каток необходимо построить до 30 сентября 2026 года по разработанной «Башкиргражданпроектом» документации. Ледовая арена предназначена для тренировок и проведения местных соревнований по хоккею и фигурному катанию.

На конкурс пожаловалось ООО «Дортрансстрой». Заявитель указал, что администрация Альшеевского района установила предельное значение общей цены исполненных участником договоров в 2,6 млрд руб., а максимальное число исполненных договоров — 15. Это, по его мнению, ограничивает конкуренцию. Жалоба признана необоснованной.

ООО «Строительная фирма БНЗМ-15», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в сентябре 2010 года. Владельцем является Альфат Хасанов. Выручка в 2023 году составила 1,17 млрд руб., чистая прибыль — 8,6 млн руб. В 2024 году компания заключила пять контрактов на сумму 293,2 млн руб.

Майя Иванова