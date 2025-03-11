Стройку в Стерлитамаке будет курировать экс-замглавы администрации Салавата

Первым заместителем главы администрации Стерлитамака по строительству назначен Тимур Хафизов. Об этом объявил сити-менеджер Эмиль Шаймарданов на совещании в мэрии.

Тимур Хафизов, по данным с сайта администрации, родился в 1979 году в Уфе. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях топливно-энергетического и строительного комплексов». Ранее занимал различные должности в строительных организациях, подрядчиках топливно-энергетических компаний, был индивидуальным предпринимателем.

С 2020 года господин Хафизов работал в администрации Салавата, где был главным специалистом, начальником отдела строительства, транспорта и связи. С февраля 2023 года был заместителем главы администрации Салавата, где курировал те же вопросы, что и в должности начальника отдела.

Идэль Гумеров