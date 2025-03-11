Более 300 тысяч «квадратов» ввели в эксплуатацию в Удмуртии с начала года

За два месяца 2025 года в Удмуртии ввели в эксплуатацию 343,9 тыс. кв. м. жилья, пишет пресс-служба главы и правительства республики. Это на 7,5% меньше, чем за январь-февраль 2024 года, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из того, что ввели в эксплуатацию в 2025 году, 136,1 тыс. кв. м — индивидуальные жилые дома и 207,8 тыс. кв. м — многоквартирные дома. Суммарно в Удмуртии работает 71 застройщик.

Девелоперы возводят 131 многоквартирный дом на общей площади 1,1 млн кв. м. Все объекты должны быть сданы не позднее 2028 года. 59% квартир в домах, которые будут сданы в 2025 году, уже проданы.