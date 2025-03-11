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На проектирование Транспортной улицы в Уфе выделят до 8 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) планирует найти проектировщика строительства Транспортной улицы в Инорсе. Работы профинансирует из бюджета Уфы, на эти цели предусмотрено 8 млн руб., сообщает пресс-служба финансового управления.

Планируется, что продолжение Транспортной улицы будет построено на участке между улицей Фронтовых бригад и бульваром Баландина. Сейчас на этом месте — грунтовый проезд вдоль частного сектора и многоквартирных домов.

Электронный аукцион на проектирование участка пока не объявлен.

Идэль Гумеров

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