ПГНИУ получил 1,5 млн рублей на создание сервиса по прогнозированию климата в Прикамье

Российский научный фонд подвел итоги конкурса фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами. Среди победителей — два исследовательских проекта ученых ПГНИУ, сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Научная группа под руководством доктора физико-математических наук, профессора Бориса Смородина будет работать над проектом «Моделирование конвективных процессов для создания датчиков и немеханических переключателей». В рамках этой работы ученые будут изучать конвекцию, протяженные и локализованные состояния в многофазных жидкостях, в частности — активных сред, содержащих самодвижущиеся микроорганизмы. Изучение таких систем представляет большой интерес в технике, медицине, фармацевтике, экологии.

Научная группа под руководством доктора географических наук, профессора, заведующего кафедрой картографии и геоинформатики ПГНИУ Сергея Пьянкова займется созданием общедоступного онлайн-картографического сервиса «Изменения климата и климатические опасности Уральского Прикамья». «В сервисе будут собраны и актуализированы климатические данные по осадкам с 1966 года, а по температуре воздуха — с 1951 года, информация о сильных ливнях, шквалах, крупном граде. Также будет создана карта потенциальной опасности таких явлений на основе многолетних данных»,— рассказывает профессор Сергей Пьянков.

Поддержка РНФ позволит создать карту характеристик будущего климата на территории Пермского края в перспективе до середины XXI века. Это поможет принимать управленческие решения органам государственной власти с учетом изменения климата и его последствий, оценки рисков для населения и экономики.

Финансирование проектов осуществляется на паритетной основе — 50% за счет средств РНФ и 50% за счет средств, предоставленных правительством Пермского края. Исследования будут проводиться в 2025 и 2026 годах. На сегодняшний день ученые ПГНИУ реализуют с учетом двух новых грантов 25 исследований при поддержке Российского научного фонда.