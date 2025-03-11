ЖК Amundsen в Екатеринбурге номинирован на звание лучшего высотного дома страны

Проект известного в России застройщика PROGRESS — жилой квартал Amundsen — номинировали на звание лучшего высотного дома страны во всероссийском градостроительном конкурсе ТОП ЖК-2025. Победителей конкурса объявят 12 марта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Холл ЖК Amundsen напоминает лобби отеля

Фото: Пресс-служба ГК «Прогресс» Холл ЖК Amundsen напоминает лобби отеля

Фото: Пресс-служба ГК «Прогресс»

Строительство ЖК Amundsen началось в 2022 году на пересечении улиц Амундсена и Академика Ландау в Академическом районе Екатеринбурга. Застройщик изначально решил заметно выделить свой проект среди существующего в Академическом жилого фонда, поэтому концепцией квартала сделал стиль жизни как в премиальном отеле.

Это заметно уже в холле, который напоминает лобби отеля с семиметровыми потолками, витражным остеклением и роялем, который играет живую музыку. В пространстве холла предусмотрены кафе, game-комната* с приставками для тинейджеров и kids club* для детей помладше под присмотром профессиональной няни.

Особым достоинством проекта является двор, сравнимый с парком аттракционом. На территории, равной по площади четырем футбольным полям, нет машин, создана рукотворная река, есть водные аттракционы, холмы с качелями на вершине, парковые зоны, памп-трек, зиплайн, игровые и спортивные площадки. И все это обеспечено транспортной доступностью — недавно в Академическом проложили дорогу, которая в будущем соединит район с ЕКАД.

Справочно: ЖК Amundsen — проект известного в России застройщика PROGRESS. Компания создана в 2012 году и занимает 6 место в рейтинге надёжности среди более 2700 девелоперов страны. 5-тикратно удостоена звания Надёжного застройщика России. Подробнее о способах покупки по ссылке https://t.me/dk_progress/1752

game-комната* – игровая комната kids club* – детский клуб

ООО «ДК «Прогресс-Лидер». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/