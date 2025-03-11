Мошенники создавали групповые чаты от имени полиции Ростовской области

В Ростовской области полиция выявила случаи мошенничества через мессенджеры: злоумышленники представлялись руководителями местных отделений МВД и создавали групповые чаты от имени полиции. Их цель — ввести граждан в заблуждение и получить личную информацию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полиция призывает жителей региона быть бдительными. Сотрудники и руководство территориальных отделов не ведут общение с гражданами через мессенджеры или создают групповые чаты для опросов. Если вы столкнулись с подобным, это мошенники.

Полиция рекомендует проверять подлинность ресурсов и информации на официальном сайте ГУ МВД по Ростовской области (61.мвд.рф). Там указаны телефоны дежурных частей городских и районных отделов полиции. Если в ходе общения неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов, следует немедленно обратиться в полицию по официальным каналам связи.

Тат Гаспарян