В Самарской области количество выдворенных нелегальных мигрантов выросло на 37,5%

Из Самарской области в 2024 году фактически выдворено 4 244 нелегальных мигранта, что на 37,5% больше показателя 2023 года. Об этом говорится в годовом отчете о деятельности регионального ГУ МВД (документ имеется в распоряжении редакции).

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Всего в регионе суды вынесли решения о выдворении из России 4 963 иностранцев за нарушения правил въезда в РФ или режима пребывания в стране. Это на 15,4% больше, чем в предыдущем году.

Количество зарегистрированных преступлений в сфере миграции увеличилось на 46,6%, до 5 587. Число зарегистрированных преступлений по статье УК РФ об организации незаконной миграции выросло на 148,1% (67), по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина — на 51% (5 265). На 13% снизилось количество преступлений по статье о фиктивной регистрации иностранца (252).

Криминальная активность мигрантов, в том числе нелегальных, в прошлом году снизилась на 43% (802 преступления). На 15,8% уменьшилось число преступлений в отношении иностранцев или лиц без гражданства (171).

Сократился показатель миграции в регион иностранных граждан и лиц без гражданства. Так, количество фактов постановки их на миграционный учет уменьшилось на 8,6%, до 202 578.

Сабрина Самедова