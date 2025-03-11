В Самарской области предложили освободить от налога на транспорт добровольные пожарные дружины

Депутаты Самарской губернской думы рассматривают возможность освобождения добровольных пожарных дружин и работников добровольной пожарной охраны региона от налога на транспорт. Соответствующий проект закона был рассмотрен на заседании комитета по законодательству, законности и правопорядку в областном парламенте во вторник, 11 марта.

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На эти цели в областном бюджете предлагается предусмотреть 36,9 млн руб. В настоящее время в регионе числится 160 добровольных пожарных формирований. В них задействованы 630 человек. В настоящее время от транспортного налога в Самарской области освобождены участники СВО.

Георгий Портнов