В Челябинске вновь запускают троллейбус №16 «АМЗ — ЖБИ»

С апреля возобновляются рейсы троллейбуса №16 «АМЗ — ЖБИ» в Челябинске. Ездить будет новый низкопольный транспорт местного производства, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

В будни троллейбусы будут курсировать так: от АМЗ — с 05:52 до 22:37, от ЖБИ — с 06:14 до 22:44. В выходные первый рейс от АМЗ начнется в 06:07, от ЖБИ — в 06:28. Последние же поездки планируются в 22:17 и в 21:54 соответственно. По маршруту будут ездить девять новых троллейбусов производства Челябинского завода городского электрического транспорта (площадка компании «Синара — Транспортные машины») каждые 15-20 минут.

В октябре прошлого года на маршруте №16 меняли трассу движения из-за капитального ремонта путей на трамвайном узле «Детский парк», а с ноября его временно отменяли.

Виталина Ярховска