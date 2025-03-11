В Сбере стартовал набор на весеннюю волну стажировок для студентов очной формы обучения ИТ, технических, экономических и бизнес-специальностей. Приём заявок продлится до 31 мая. Подать заявку могут студенты вузов или колледжей, начиная со второго курса обучения.

Среди городов-участников в этом сезоне Ростов-на-Дону, Краснодар и Ставрополь.

Стажировки в Сбере оплачиваются: при полной занятости студент сможет зарабатывать до 40 800 руб. в месяц (до вычета налогов). График гибкий: от 20 до 40 часов в неделю, возможна удаленная работа по согласованию с руководителем.

Стажировка длится 3 месяца с возможным продлением на такой же период. По итогам студента могут пригласить на постоянную работу в штат Сбера.

Мария Прохорова, HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка: «Стажировки в Сбере – это реальный шанс для студентов получить первый опыт в крупнейшем банке страны, попробовать себя в интересных задачах и сразу применять знания на практике. Мы создаем комфортные условия для работы и развития: гибкий график, достойную оплату и возможность учиться у лучших экспертов. Для нас важно не просто дать студентам рабочее место, но и помочь им раскрыть потенциал, научить работать в команде и принимать самостоятельные решения. Мы рады открывать новые карьерные возможности для молодых специалистов: многие наши стажеры в дальнейшем становятся сотрудниками Сбера».