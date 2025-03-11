Строители повредили исторический фасад Ростовского цирка при реставрации

В ходе реставрации Ростовского цирка, объекта культурного наследия, были повреждены архитектурные элементы фасада. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростовский государственный цирк Фото: Ростовский государственный цирк

Суд постановил, что реставрация должна сохранять оригинальные детали с минимальным вмешательством, чтобы сохранить как можно больше элементов. Далее комитет ОКН запретил продолжать реставрационные работы, пока подрядчик не исправит документацию и не получит новое разрешение. 31 января этого года компания смогла вновь приступить к ремонту, скорректировав проект, сообщает donnews.ru.

Проект реставрации включает замену зрительных кресел, увеличение расстояния между манежем и первым рядом для безопасности зрителей, обустройство ветеринарного и медицинского пунктов, а также обновление всех коммуникаций.

В 2024 году комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области провел проверку хода реставрации цирка. Выяснилось, что рабочие демонтировали декоративные элементы фасада, включая штукатурные наличники, подоконные тяги и сандрики на окнах. В августе комитет обратился в суд, обвиняя подрядчика в повреждении объекта культурного наследия.

Николай Аксенов