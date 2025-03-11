Инвесторам предлагают под гостиницу три исторических здания в Арзамасе

Нижегородское областное казенное предприятие «Регнедвижимость» ищет инвесторов, готовых за три года восстановить комплекс исторических зданий в центре Арзамаса. Как сообщил в своем Telegram-канале замгубернатора Егор Поляков, в комплекс входят здание городской думы и управы, гостиница Подсосовых и лабаз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Здания гостиницы Подсосовых, городской думы и управы в историческом центре Арзамаса Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области Следующая фотография 1 / 2 Здания гостиницы Подсосовых, городской думы и управы в историческом центре Арзамаса Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Все здания признаны объектами культурного наследия и объединены в один лот, который выставлен на торги с начальной ценой 34,7 млн руб.

Гостиница Подсосовых и здание городской думы и управы входят в ансамбль застройки улицы Гостиный ряд XVIII – XIX веков в историческом центре Арзамаса. Они принадлежат к характерному для торговой улицы типу гражданских зданий с торговыми помещениями на первом этаже, подсобными и жилыми — на втором. Общая площадь здания — почти 2,98 тыс. кв. м.

Лабаз, принадлежавший нижегородскому купцу Мунину, также является нежилым зданием, общей площадью 221,7 кв.м.

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 апреля. Максимальный срок реставрации по условиям договоров купли-продажи составляет три года. Целевое использование — под размещение гостиницы.

Андрей Репин