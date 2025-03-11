Два человека пострадали в дорожной аварии на трассе в Глазовском районе Удмуртии

Два человека пострадали в ДТП на дороге в деревне Штанигурт в Глазовском районе, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Дорожная авария произошла 10 марта около 08:00.

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28-летний водитель Toyota Chaser с признаками алкогольного опьянения и без прав выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Granta. Им управляла 38-летняя женщина.

Водительница Lada Granta получила травмы, ее увезли в больницу. Пассажиру Toyota Chaser оказали разовую медпомощь. На виновника ДТП составили ряд административных протоколов, автомобиль поместили на спецстоянку.