В Бугуруслане в историческом здании типографии откроют молодежный центр

Оренбуржье намерено участвовать в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых» с проектом молодежного центра в Бугуруслане. Его предполагается обустроить в историческом здании старой типографии, которое является объектом культурного наследия. Об этом сообщает областное министерство региональной и информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

«Сейчас это пространство пустует и требует ремонта, но именно здесь может родиться новый культурный хаб — уютные уголки для общения, мастерские для творчества и площадки для реализации самых смелых идей»,— говорится в сообщении.

Оренбургская область является постоянным участником конкурса «Регион для молодых» с 2022 года. По этой программе в регионе были созданы молодежные пространства в Гае и Оренбурге. В 2025 году по проекту будет отремонтирован молодежный центр в Бузулуке.

Георгий Портнов