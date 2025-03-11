Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели рабочего на Ставрополье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о гибели рабочего и нарушениях прав работников в одной из организаций Ставрополья. Он потребовал доклад о ходе уголовного дела, сообщает пресс-служба СК РФ.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Ранее сообщалось, что сотрудники этой организации часто жаловались на невыплату зарплат. По их словам, они принимаются на работу по устным соглашениям, а работодатель не производит налоговые отчисления.