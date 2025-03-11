ПСБ назвал самые популярные подарки воронежцев на 8 марта

Банк ПСБ изучил траты* воронежцев в преддверии Международного женского дня. Анализ торговых оборотов в эквайринговой сети банка в регионе показал, что в этом году воронежцы предпочитали дарить своим дамам туристические путевки, экскурсии, путешествия и реже – тратить деньги на дорогие рестораны. Тем не менее цветы по-прежнему возглавляют топ самых популярных подарков 8 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ПСБ зафиксировал 10-кратный рост денежного оборота в цветочных магазинах в первую неделю марта в Воронежской области. Средний чек на букет составил 2100 рублей. Вторую строчку по популярности занимают спортивные товары, которые помогают дамам улучшать самочувствие и быть в тонусе. Третье место делят мягкие игрушки, товары для хобби и косметика – все эти подарки универсальные, их приятно получить женщинам любого возраста. Крупная бытовая техника, а также сертификаты в салоны красоты и ювелирные украшения замыкают топ женских подарков.

Среди нематериальных презентов абсолютным лидером стали туристические путевки, экскурсии – объем транзакций в этих сферах в первую весеннюю неделю вырос более, чем в 4 раза. Путешествия мужчины дарили с гораздо большим желанием, нежели иные развлечения: дорогие рестораны, бары, дискотеки, кино и театры. Однако и в этих категориях 30% рост транзакций показали кафе, кофейни и фудкорты – излюбленные места для встреч и общения.

Среди необычных трат в первую неделю марта ПСБ фиксирует рост покупок лодок и катеров. Вероятно, воронежцы, у которых есть загородные дома и дачи, уже готовятся к весеннему сезону, рыбалкам и речным прогулкам. Но не исключено, что и эта покупка могла стать долгожданным подарком на 8 марта.

Методология исследования. Исследование основано на анализе обезличенных данных транзакций в эквайринговой сети ПСБ. Для составления сравнительной шкалы анализа учитывались платежные операции за ноябрь 2024 года (как за ближайший месяц, в который совершались траты, не обусловленные праздничными событиями) и март 2025 года.

ПАО «Промсвязьбанк»