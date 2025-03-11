Путин поручил создать цифровой архив историй участников СВО

Президент Владимир Путин поручил создать народный цифровой архив историй участников военной операции на Украине. Предполагается, что к 31 июля 2025 года ответственные за поручение определят порядок хранения информации и найдут источники финансирования.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елена Малышева, глава фонда «Защитники Отечества» и замминистра обороны Анна Цивилева и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

Кроме того, президент поручил главам Минпросвещения и Минобрнауки Сергею Кравцову и Валерию Фалькову включить в образовательные программы модуль об участниках Великой Отечественной войны и участниках СВО. Это поручение должно быть выполнено к 30 апреля текущего года.

Полина Мотызлевская