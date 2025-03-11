Суд обязал издателя СМИ вернуть в бюджет более 31 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил требования прокуратуры о признании ничтожными нескольких контрактов, которые были заключены между Пермской городской думой и ООО «Центр деловой информации» (издает газету Business Class). Как сообщает Properm.ru, суд также обязал ООО вернуть в бюджет 31,3 млн руб. и выплатить 5 млн руб. процентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснил «Ъ-Прикамье» источник в BC, частичное удовлетворение требований связано с уменьшением процентной части на 29 тыс. руб. По словам собеседника, ЦДИ собирается обжаловать настоящее решение суда.

Напомним, по версии надзорного органа, контракты были заключены в условиях конфликта интересов. В частности, руководитель пресс-службы и контрактный поверенный думы Константин Шестаков является гражданским мужем учредителя «Центра деловой информации».

Ответчик с требованиями прокуратуры не согласился. В «Центре деловой информации» отмечают, что контракты были выполнены в полном объеме. Кроме того, господин Шестаков не занимался разработкой контрактной документации, а доказательств обратного не представлено.