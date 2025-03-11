Далай-лама: новый духовный лидер буддистов родится в свободном мире

Духовный лидер последователей тибетского буддизма далай-лама XIV в своей новой книге написал, что преемник, в теле которого воплотится его дух, будет рожден в «свободном мире», то есть за пределами Китая. Книга «Голос безгласных: более 70 лет борьбы с Китаем за мою землю и мой народ» выходит сегодня, 11 марта, в Великобритании и в США в издательстве HarperCollins. Об этом сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Dalai Lama / X / Handout / Reuters Фото: The Dalai Lama / X / Handout / Reuters

«Поскольку цель реинкарнации — продолжение работы предшественника, значит, новый далай-лама родится в свободном мире, чтобы могла продолжаться традиционная миссия далай-ламы, а именно — быть голосом всеобщего сострадания, духовным лидером последователей тибетского буддизма и символом Тибета, воплощающего устремления народа Тибета»,— говорит в своей книге далай-лама. Он пишет, что его родина «все еще находится во власти репрессивного коммунистического китайского режима», и призывает последователей не принимать тех преемников, которых выберет Китай. Власти Китая настаивают на том, что именно они назначат преемника, а нынешнего далай-ламу они называют «политическим изгнанником, который под прикрытием религии занимается сепаратистской деятельностью, направленной против Китая».

Ранее далай-лама обещал опубликовать подробности относительно преемника к своему 90-летию в июле нынешнего года.

Алена Миклашевская