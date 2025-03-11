Специалисты IT, строительства и управления стали лидерами по доходам в Сочи

В 2024 году в Сочи самые высокие зарплаты получали специалисты в сфере IT, строительства и управления бизнесом. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Лидерами по уровню дохода остались DevOps-инженеры. Их средний заработок составлял 275 тыс. руб. в месяц. Чуть ниже доход был у руководителей групп разработки — 220 тыс. руб. Высокие зарплаты также отмечали у коммерческих директоров, которые в среднем получали 210 тыс. руб.

Генеральные директора зарабатывали около 180 тыс. руб., а руководители строительных проектов — около 146 тыс. руб. В список самых высокооплачиваемых профессий 2024 года также входили финансовые директора с доходом 130 тыс. руб., аналитики данных — 125 тыс. руб. и маркетологи — 115 тыс. руб.

Стабильный спрос наблюдался и на специалистов по продажам, где зарплата региональных менеджеров достигала 105 тыс. руб. Врач-стоматолог в частной клинике может рассчитывать на 100 тыс. руб. в месяц, а специалисты в сфере туризма и гостиничного бизнеса — на 90–95 тыс. руб. ежемесячно.

По мнению экспертов сервиса hh.ru, рост зарплат в сфере IT и строительства объясняется активным развитием этих отраслей. Высокие доходы руководителей и маркетологов связаны с необходимостью продвигать бизнес в условиях конкуренции. В целом в 2024 году в Сочи сохранялась тенденция к увеличению зарплат в ключевых сферах экономики.

Мария Удовик