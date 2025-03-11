В Пензенской области в ДТП с большегрузами погиб водитель

В Кузнецком районе Пензенской области в дорожной аварии погиб видитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

ДТП случилось накануне, в понедельник, на 751-м км трассы М5 «Урал». Там столкнулись автомобили SHAANXI и «Скания» с полуприцепом. За рулем первого из них находился 51-летний мужчина, второго — 39-летний мужчина.

В дорожной аварии погиб водитель «Скании», водителя SHAANXI доставили в лечебное учреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов