Мэром Верхнего Уфалея стал экс-глава челябинского райсовета Андрей Рябенко

Главой Верхнего Уфалея избран бывший председатель совета депутатов Ленинского района Челябинска Андрей Рябенко. Такое решение приняло горсобрание на заседании 11 марта. Информацию «Ъ-Южный Урал» подтвердили в администрации Верхнего Уфалея.

Андрей Рябенко будет возглавлять город до 2030 года. В конкурсе на должность также принял участие директор управляющей компании «Ленком» Николай Лепешкин.

Андрею Рябенко 59 лет. В совете депутатов Ленинского района Челябинска он проработал с 2014-го по 2024 год, возглавив его в 2019-м. В феврале этого года Андрей Рябенко стал заместителем врио главы Верхнего Уфалея Сергея Ханина.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущий мэр Сергей Тарасов, занявший этот пост в 2021 году, уволился по собственному желанию. Отставку Сергея Тарасова приняли в конце января этого года. Исполнять его обязанности стал председатель местного собрания депутатов Сергей Ханин.