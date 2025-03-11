Саратовца доставили в больницу с ожогами после ночного пожара под Марксом

В селе Липовка Саратовской области на пожаре пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Согласно релизу, пожар на ул. Интернациональной в селе Липовка произошел сегодня ночью. Там горел частный деревянный дом. Огонь охватил 36 кв м.

50-летнему хозяину жилища удалось самостоятельно эвакуироваться. Мужчина получил ожоги, его доставили в лечебное учреждение. Как выяснил дознаватель МЧС России, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении пострадавшего.

Павел Фролов