Минобрнауки Башкирии преобразовано в министерство просвещения

В рамках изменения структуры правительства Башкирии министерство образования и науки будет преобразовано в министерство просвещения. Функции ведомства в сфере науки и высшего образования будут переданы новому госкомитету. Это следует из указа главы региона Радия Хабирова «О мерах по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти Республики Башкортостан». Документ опубликован на портале правовой информации.

Правительству республики глава Башкирии поручил разработать новые положения исполнительных органов власти, представить предельную численность работников и лимиты легковых автомобилей на министерства и госкомитеты.

Появление госкомитета по науке и высшему образованию господин Хабиров анонсировал неделю назад на совещании правительства, хотя изначально сообщалось о том, что новое ведомство будет называться госкомитетом по научно-технологическому развитию.

Вчера руководителем органа была назначена проректор по цифровой трансформации Уфимского университета науки и технологий Светлана Мустафина.

Идэль Гумеров