Нацбанк предостерег жителей Башкирии от участия в новой финансовой пирамиде

Жителей Башкирии заманивают в новую финансовую пирамиду, сообщает пресс-служба Нацбанка. Компания Rainbow Shared Energy (RSE) предлагает заработать на аренде пауэрбанков, призывая инвестировать в их аренду и приглашать в проект знакомых. Чем больше сумма вклада и число приглашенных участников, тем якобы выше дивиденды.

Банк России выявил, что компания не занимается реальной деятельностью, то есть не может гарантировать заявленный доход. Сейчас «инвесторы» получают выплаты за счет средств новых участников, что является главным признаком финансовой пирамиды. «Рано или поздно она рухнет, и все ее клиенты останутся без денег»,— отмечается в сообщении.

Информация о RSE внесена в предупредительный список Банка России.

Майя Иванова