В Томской области задержали браконьеров за незаконную добычу 10 тонн рыбы
Около 10 тонн рыбы изъяли силовики у браконьеров в Томской области. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 258 УК РФ), сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ
По данным правоохранителей, с мая 2024-го по март 2025 года шесть местных жителей занималась незаконной ловлей рыбы реке Копыловская Кеть. При осмотре домовладений фигурантов дела силовики обнаружили шестнадцать экземпляров сибирского осетра, а также несколько тонн щук, лещей, карасей, судаков и окуней. «Изъяты запрещенные орудия лова, незарегистрированные гладкоствольные ружья и патроны к ним»,— говорится в сообщении.
Кроме того, браконьеры в конце февраля этого года застрелили лося.