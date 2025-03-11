Начальник ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю покидает должность

Генерал-майор юстиции Максим Шилов, который с апреля 2018 года возглавляет главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю, уходит с должности. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источники, 3 марта господин Шилов написал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию. По мнению собеседников издания, это может быть связано с результатами проверки ГСУ, которая проводилась представителями центрального аппарата министерства. В итоге по ряду показателей управление получило неудовлетворительные оценки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Шилов

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Максим Шилов

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Господин Шилов родился в 1979 году в Перми, окончил юрфак Пермского госуниверситета. В органах МВД с 2000 года. Службу начал в должности следователя отдела по расследованию имущественных преступлений следственного управления при УВД Свердловского района Перми. В ГСУ краевого главка Максим Шилов возглавлял отдел по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ, занимал должность замначальника и начальника следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. Специальное звание генерал-майора юстиции ему было присвоено в 2020 году.