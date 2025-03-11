В России запретят продавать просроченные и поддельные лекарства

С 1 июня 2025 года в России будет невозможно продать лекарства с истекшим сроком годности или медикаменты, оборот которых прекратили. Отслеживать препараты будут с помощью касс в аптеках. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

В России уже работает система мониторинга продажи лекарств, с помощью которой можно также отслеживать их ввод и вывод из оборота. До лета 2025 года систему привяжут к кассовым аппаратам в аптеках, что позволит в реальном времени заблокировать продажу препарата, если у него истек срок годности или его вывели из оборота. Постановление о правилах работы такого механизма подписал премьер Михаил Мишустин.

Перед началом продаж лекарств фармацевтов также обяжут проверять в системе мониторинга уникальные коды идентификации, чтобы избежать фальсификации.

Ограничение на продажу фальсифицированных и просроченных лекарств появилось после поправок в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Они были утверждены президентом Владимиром Путиным в августе 2024 года.

Еще одна поправка в закон — введение перечня Стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Представителям рынка идея создать новый список не понравилась: по их мнению, СЗЛС дублирует уже давно существующий перечень жизненно важных препаратов.

Подробнее о том, что фармкомпании думают о введении списка СЗЛС,— в материале «Ъ».