На Ставрополье родители более 44 тысяч детей получают единое пособие

В этом году единое пособие в Ставропольском крае назначили родителям более 44 тыс. детей и 1,4 тыс. будущих мам. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для получения пособия в России средний доход на одного члена семьи не должен превышать прожиточный минимум, который составляет 15 960 руб. Это условие должно соблюдаться при наличии официального источника дохода или обоснованных причинах его отсутствия.

Сумма выплат в регионе составляет от 7 740,5 руб. до 15 481 руб., а для беременных — от 8698 до 17396 руб. Размер зависит от уровня доходов семьи.

«С 2025 года для получения единого пособия необходимо, чтобы каждый трудоспособный член семьи имел доход не ниже четырех минимальных размеров оплаты труда в расчетном периоде. В нынешнем году МРОТ установлен на уровне 22 440 руб.»,— сообщили в отделении СФР по Ставропольскому краю.

Николай Аксенов