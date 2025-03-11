В Красноярске глава департамента «Русала» ответит в суде за получение «откатов»

Красноярское управление СКР завершило расследование уголовного дела сотрудника руководящего состава группы компаний «Русал». Ему вменяется в вину получение коммерческого подкупа (ч. 8 ст. 204 УК РФ), сообщили в ведомстве, не называя фамилию фигуранта. По информации источников «Ъ-Сибирь», речь идет о 52-летнем Александре Чеботкевиче, начальнике департамента охраны труда, промышленной и пожарной безопасности дирекции по устойчивому развитию «Русал Менеджмент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как установило расследование, в период с августа 2021-го по декабрь 2023 года топ-менеджер алюминиевой компании якобы получал «откаты» от представителя санкт-петербургской фирмы по выпуску респираторов за победу в конкурсах на поставку продукции для «Русала». «Откат» в коррупционной схеме составлял 2% от суммы заключенного контракта, а всего за указанный период обвиняемому было передано около 4 млн руб.

В октябре 2024 года Александра Чеботкевича задержали и с санкции суда заключили под стражу. Сообщалось, что факты коррупции были выявлены службой безопасности «Русала» и главным управлением МВД по Красноярскому краю.

Илья Николаев