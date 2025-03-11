В Минэкономразвития Ставрополья перечислили максимально подешевевшие продукты

На прошлой неделе в Ставрополе снизились цены на некоторые продукты. Самое значительное удешевление зафиксировано для чая- 3,6%. Также подешевели яйца на 2,8%, а сахар — на 1,8%, сообщили в Минэкономразвития края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Однако не все товары стали доступнее. Цена рыбы увеличилась на 2,8% во время Великого поста, гречка подорожала на 1,5%. Поднялся в цене лука— его стоимость выросла на 5,6%.

В ведомстве отметили, что цены на хлеб, молоко, сливочное масло, муку, картофель, свинину и говядину остались без изменений.

«Держим ситуацию на контроле и проводим самостоятельную калькуляцию затрат производителей в зависимости от себестоимости и товарной наценки»,— заверили в министерстве.

Николай Аксенов