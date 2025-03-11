На Ставрополье объем дорожного фонда составит 22,5 млрд рублей
Ставропольский край выделит дополнительные 3,2 млрд руб. на дорожное строительство в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
При поддержке губернатора Владимира Владимирова в крае подготовили законопроект по внесению правок в бюджет Ставрополья.
«Эти средства направят в Дорожный фонд края, что увеличит его финансирование до 22,5 млрд руб. Это более 10% от расходов краевого бюджета на текущий год»,— пояснили в правительстве.
Подготовку к реализации будет курировать Миндор Ставрополья.
Отмечается, что свыше половины средств Дорожного фонда предусмотрены на дороги местного значения.