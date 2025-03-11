Ярославский суд остановил стройку ЖК во Фрунзенском районе

Арбитражный суд Ярославской области приостановил строительства жилого комплекса на улице Бурмакинской по иску «Россетей». Об этом сообщили в филиале ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В зоне строительства находятся восемь кабельных линий 10 кВ, которые обеспечивают электроэнергией более 10 тыс. жителей и 30 социальных объектов. При этом возведение объекта проводилось без согласования с сетевой организацией, что могло привести к аварийной ситуации в случае повреждений линий. По этой причине энергетики обратились в суд.

«Решением суда работы приостановлены до получения письменного разрешения энергетиков»,— сообщили в «Ярэнерго».

Как следует из определения суда (имеется в «Ъ-Ярославль»), ответчиком по делу выступало ООО «Специализированный застройщик первый бетонный ЖБИ». Суд запретил производить работы в охранной зоне кабельных линий.

Алла Чижова