Университеты Удмуртии насчитывают около 400 студентов-таджикистанцев

Около 400 уроженцев Таджикистана получают высшее образование в Удмуртии, больше всего студентов числятся в УдГУ и ИГМА, рассказал председатель Таджикского общественного центра «Ориён-Тадж» Мирзо Умаров на встрече с председателем Госсовета республики Владимиром Невоструевым 10 марта. Он добавил, что «практически все» они после обучения планируют остаться в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«В Удмуртии работает более 1 тыс. лиц таджикской национальности, и каждый находится в зоне пристального внимания общественного центра»,— отметил господин Умаров. Они работают в отраслях снабжения, строительства, общепита, торговли, медицины и предпринимательства.

В Удмуртии организация проводит национальные таджикские праздники: Новый год «Навруз», день таджикского языка, день примирения и национального согласия таджиков «Вахдат», таджикский праздник «Новруз Байрам», а также концерты таджикских артистов.

Председатель регионального парламента подчеркнул значимость организации и ее деятельности. Господин Невоструев предложил «расширить формат взаимодействия» и провести большой национально-культурный творческий фестиваль в рамках 80-летия Великой Победы.