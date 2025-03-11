На участие в программе «Герои Башкортостана» поступило более 900 заявок

С 24 февраля в программе «Герои Башкортостана» зарегистрировались более 900 участников СВО, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Башкирии. Регистрация продлится до конца марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Кадровый проект «Герои Башкортостана» стал региональным продолжением федеральной программы «Время героев». Его цель — формирование резерва управленческих кадров из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в организациях республики.

Как сообщал «Ъ-Уфа», принять участие в программе могут ветераны СВО и действующие военнослужащие со среднеспециальным и высшим образованием, имеющие опыт руководства людьми. После успешного прохождения отборочного этапа они будут трудоустроены в органы государственной и муниципальной власти или в коммерческие структуры.

Майя Иванова