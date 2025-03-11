Гордума столицы БАМа отменила прямые выборы мэра

В Тынде депутаты городской думы проголосовали за отмену прямых выборов мэра путем всенародного голосования и замену их конкурсом, сообщает «Ъ» сегодня, 11 марта. Из 17 депутатов, присутствовавших на заседании, 16 поддержали нововведение.

В думе Тынды 20 народных избранников, 15 из которых представляют «Единую Россию». С инициативой выступил бывший депутат, член Общественной палаты региона бизнесмен Юрий Маркитан. Аргументировал тем, что появится возможность выбрать городу наиболее компетентного кандидата, так как рассматривать этот вопрос будут депутаты гордумы. Также отмена прямых выборов позволит сэкономить бюджетные средства.

Против проголосовал Степан Гуриценко, руководитель фракции СРЗП. Он направил в Минюст РФ по Амурской области обращение, в котором указал на нарушения в процедуре принятия решения. «В случае игнорирования обращения мы оставляем за собой право обжаловать записи госрегистрации в судебном порядке»,— заявил он «Ъ».

Избранным мэром Тынды является Сергей Гуляев, его полномочия истекают в 2028 году. До него Тындой руководила мэр Марина Михайлова, которая была осуждена на четыре с половиной года лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, невыплату пенсии и неисполнение решения суда.

Изменения в устав Тынды должны зарегистрировать в региональном подразделении Минюста. На это отводится 30 дней. Если это произойдет, в регионе останется лишь три города с прямыми выборами градоначальника — Белогорск, Свободный и Зея.

Анна Яшина, Благовещенск