В Краснодарском крае реализуют проекты в фарме и медицине на 1,5 млрд рублей

В Краснодарском крае реализуются проекты в сфере фармацевтики и медицины с общим объемом инвестиций 1,5 млрд руб. Об этом пишет издание «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство промышленной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Три проекта развиваются в Краснодаре. Один из них связан с выпуском сшивающих препаратов и анестезиологических изделий, второй — с производством медицинской продукции для службы крови, включая диализирующие растворы, антикоагулянты и гемоконсерванты. Еще один инвестпроект предполагает выпуск укрывных материалов для операционных и хирургических шовных материалов. В Крымском районе строится фармацевтическое предприятие.

В 2024 году медицинские предприятия региона отгрузили продукции на 6,4 млрд руб., что на 10,5% больше, чем в 2023 году. В сегменте готовых медицинских изделий, включая оборудование, объем отгрузки составил 3,9 млрд руб., увеличившись на 24,3%.

Сейчас в регионе работают более 10 предприятий медицинского и фармацевтического профиля, выпускающих растворы, йодсодержащие препараты, фиточаи, БАДы и шовный материал.

Вячеслав Рыжков