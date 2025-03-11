Президента Южной Осетии выписали из больницы Владикавказа

Президента Южной Осетии Алана Гаглоева выписали из больницы Владикавказа, где он находился с 6 марта. Об этом сообщил Глава Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Алана Гаглоева госпитализировали после диагностирования гипертонического криза. Теперь он продолжит свое восстановление, находясь под амбулаторным наблюдением.

«Врачи отмечают, что его самочувствие стабильное. Алан Эдуардович получил всю необходимую специализированную медпомощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением»,— сказал Сергей Меняйло, пожелав Гаглоеву крепкого здоровья.

Николай Аксенов