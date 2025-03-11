В школах Кубани на 50% увеличат количество агроклассов

Министерство образования Краснодарского края планирует увеличить количество агроклассов в школах региона на 50% к 1 сентября 2025 года, доведя их общее число до 200 единиц. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В текущем учебном году в муниципальных общеобразовательных организациях Кубани функционируют 133 класса агротехнологической направленности, где обучаются свыше 1,5 тыс. учащихся 10–11-х классов. С начала учебного года открылись 25 новых агроклассов.

По информации министерства, в агротехнологических классах школьники углубленно изучают предметы естественно-научного профиля, основы агрономии, ветеринарии и экологии. Учащиеся также знакомятся с современными сельскохозяйственными технологиями и проходят стажировки на специализированных фермах и агрономических предприятиях.

«Это помогает ориентировать школьников на выбор профессии в сфере агрономии и сельского хозяйства, позволяет выпускникам успешно обучаться в профильных вузах, колледжах и техникумах»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Главными партнерами регионального проекта выступают Кубанский государственный аграрный университет имени И. Трубилина и компания «Прогресс Агро» в Усть-Лабинском районе.

Вопросы прогнозирования потребности в кадрах курируют министерство труда и социального развития края, а также министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона как ответственное за агропромышленный комплекс.

Нурий Бзасежев