Внука Калашникова оставили на месяц в СИЗО по делу об убийстве чемпиона РСФСР

Внуку конструктора Михаила Калашникова Игорю Красновскому продлили срок ареста по обвинению в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Октябрьский райсуд Ижевска решил оставить его под стражей до 14 апреля. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Фото: объединенная пресс-служба судов

Следствие считает, что в ночь на 14 января Игорь Красновский нанес потерпевшему множество ножевых ранений во время конфликт на на фоне употребления алкоголя. Андрей Сидорик скончался на месте.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, у Игоря Красновского имеется непогашенная судимость. По данным судебного делопроизводства, 30 октября 2023 года Игорь Красновский был осужден за управление автомобилем в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ). Подсудимому дали 360 часов обязательных работ и запретили водить сроком на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, суд постановил конфисковать у него автомобиль Honda CR-V.