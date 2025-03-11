ФСБ задержала курганца за взлом серверов томского вуза

Сотрудник УФСБ России по Курганской области задержали местного жителя по подозрению в совершении хакерской атаки на университет в Томске. Ранее курганец был уже дважды судим за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По версии следствия, в 2025 году житель регионального центра «из корыстной заинтересованности» использовал вредоносные программы, предназначенные для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Среди взломанных IP-адресов оказался сервер Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (использование программ, заведомо предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности) расследует следственное подразделение УФСБ России по региону. Курганцу предъявлено обвинение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее за взлом серверов и продажу данных в социальных сетях суд приговаривал жителя Кургана к судебному штрафу и двум годам ограничения свободы.