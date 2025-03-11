Новым руководителем «Кубань-СПАС» стал Игорь Виноградов

Министр ГО и ЧС Краснодарского края представил нового руководителя краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС». Должность занял Игорь Виноградов, сообщает пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края

Господин Виноградов родился 4 сентября 1971 года. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище и Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. В течение 19 лет проходил службу в армии, дослужившись до звания полковника.

После увольнения из Вооруженных сил в 2007 году работал в системе гражданской обороны, в том числе ведущим специалистом в Центре управления в кризисных ситуациях Дальневосточного регионального центра МЧС. С 2019 года занимал различные должности в ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО», последние четыре года был заместителем директора и начальником службы гражданской защиты.

Вячеслав Рыжков