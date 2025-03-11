Вместо закрывающихся магазинов в ТЦ «Imall Эспланада» появятся новые отделы

На месте магазинов одежды RE, XC, CR и MO, которые закроются в ТЦ «Imall Эспланада», появятся новые отделы. Об этом пишет «В курсе.ру» со ссылкой на Александра Петрова, учредителя ГК «Проспект» — девелопера «Imall Эспланада». По словам Александра Петрова, ротация брендов — необходимое требование постоянного обновления в интересах покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

В частности, в ТЦ откроется магазин российского бренда Mascotte — этот отдел в «Imall Эспланада» станет первой торговой точкой бренда в Перми. История Mascotte насчитывает более 20 лет, компания выпускает одежду и обувь, имеет опыт работы с фабриками из Великобритании, Италии, Испании, Португалии, Бразилии и Китая.

В ТРЦ также запустят магазин мужской моды Henderson. Торговая марка является российской, ее основали в 1990-х годах в партнерстве с польским производителем LPP. Помимо готовой одежды, отдел будет предлагать услуги по пошиву на заказ.

Кроме того, в «Imall Эспланада» откроют магазин молодежной одежды Face code. Бренд был запущен владельцем сети O’stin, в торговых точках представят одежду для молодежи от 15 до 25 лет. В рамках обновления концепции ТРЦ свою площадь увеличит отдел женской одежды и аксессуаров Zarina.

Недавно стало известно о закрытии в «Imall Эспланада» четырех магазинов RE, XC, CR и MO, принадлежащих ООО «Ре Трейдинг». Отделы находятся на втором этаже ТЦ. Ранее они работали под брендами Reserved, House, Cropp и Mohito и контролировались польской LPP SA, но после введения санкций стали работать под новыми названиями. Последним днем работы магазинов станет 30 марта. В администрации торгового центра информацию о закрытии не комментируют. По одной из версий, торговые точки закроются в связи с нерентабельностью.