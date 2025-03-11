Губернатор Ямала вошел в состав Морской коллегии РФ

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вошел в состав Морской коллегии РФ, которая была создана по указу президента в августе прошлого года, сообщили в правительстве Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Основной задачей органа является выработка мер по укреплению статуса России как ведущей морской державы и координация деятельности органов власти по реализации национальной морской политики, ее председателем назначен помощник президента Николай Патрушев. Согласно указу, в Морской коллегии были созданы совет по стратегическому развитию военно-морского флота, совет по защите национальных интересов в Арктике и совет по развитию и обеспечению морской деятельности.

По указу от 10 марта в состав Морской коллегии, помимо губернатора ЯНАО, были включены председатель СКР Александр Бастрыкин, вице-премьер Виталий Савельев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и другие.

Ирина Пичурина