В Алтайском крае отремонтируют 300 км дорог за счет президентского нацпроекта

Больше 300 км дорог Алтайского края планируется отремонтировать в этом сезоне за счет средств президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил в своем Telegram-канале глава региона Виктор Томенко. На эти цели будет направлено более 10 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«У нас самая протяженная сеть дорог во всей стране, поэтому по мере возможностей наращиваем темпы ремонтов и строительства, чтобы сделать движение по региону комфортнее и безопаснее»,— написал господин Томенко.

Обновить дорожное полотно власти намерены на трассах Алейск — Бориха в Алейском районе, Троицкое — Целинное в Целинном районе, Волчиха — Родино — Благовещенка — Кулунда в Благовещенском районе, Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области в Крутихинском районе. Дорожные работы по нацпроекту также предусмотрены на участках в Бурлинском, Ключевском, Егорьевском, Волчихинском, Кулундинском районах.

Кроме этого, больше миллиарда будет вложено в ремонт городских улиц в Бийске, Новоалтайске и Барнауле, а также мостов — в Заринском районе через реку Чумыш и через протоку Бобровская в микрорайоне Затон в Барнауле.

Всего в Алтайском крае в этом году планируется привести в порядок около 900 км. Это на 100 км больше целевых показателей прошлых лет.

Михаил Кичанов