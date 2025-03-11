Смягчен приговор виновным в гибели 20 человек на красноярском золотом прииске

Красноярский краевой суд смягчил приговор фигурантам уголовного дела о гибели 20 человек в результате прорыва дамбы на золотом прииске в октябре 2019 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Директору артели Максиму Ковалькову снизили наказание с 4 лет до 3 лет 10 месяцев в колонии-поселении. В местах лишения свободы ему осталось провести всего три месяца. Начальнику участка Андрею Еганову, осужденному на 3,5 года, снизили срок на 1 месяц. Он уже вышел на свободу. Третий обвиняемый, горный мастер Евгений Александров, получивший 3 года 3 месяца заключения, скончался.

ЧП на золотом прииске в районе поселка Щетинкино произошло 19 октября 2019 года. В результате накопления воды произошел прорыв каскада из шести самовольно возведенных технологических дамб. Образовавшийся селевой поток буквально смыл городок золотодобытчиков. В результате погибли 20 работников прииска, тяжкий вред здоровью получили два человека. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Обвиняемыми по делу привлекли директора артели Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и горного мастера Евгения Александрова. По версии следствия, чтобы скрыть от проверяющих загрязнение таежной реки промотходами, они распорядились копить грязную воду за технологическими дамбами, которые не выдержали напора. Образовавшийся селевой поток снес городок золотодобытчиков.

В феврале 2024 года по делу вынесли приговор.

Илья Николаев