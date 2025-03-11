В ярославском аэропорту ввели ограничения на полеты

Утром 11 марта в аэропорту Туношна Ярославской области введены ограничения на полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 05:15 МСК введены также в ярославском аэропорту Туношна»,— говорится в сообщении.

Ограничения введены в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковский, а также нижегородском Стригино. Утренних рейсов в Туношне 11 марта нет. Согласно расписанию аэропорта, первый рейс из Казани прибудет только в 14:40. В последний раз ограничения в ярославском аэропорту вводились 8 марта из-за угрозы БПЛА.

Минобороны сообщило, что в ночь на 11 марта в России были сбиты 337 украинских БПЛА, это крупнейшая атака с начала СВО. В Ярославской области беспилотники не фиксировались.

Антон Голицын